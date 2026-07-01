Sosyal sorumluluk ve sanata olan bağıyla bilinen Melisa Sabancı Tapan, katıldığı bir panel ve konserin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Giriş: 01 Temmuz 2026 Çarşamba
MELİSA SABANCI TAPAN
GENEL
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
Önce panel sonra konser...
Sosyal sorumluluk ve sanata olan bağıyla bilinen Melisa Sabancı Tapan, katıldığı bir panel ve konserin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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