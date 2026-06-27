ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda izledi. Kavak'a tribünde oğlu Mehmet Kavak'ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.

Giriş: 27 Haziran 2026 Cumartesi

ZEHRA NEŞE, MEHMET KAVAK

LÜTFÜ KIRDAR, HAMDİ ULUKAYA, ZEHRA NEŞE KAVAK

NİLÜFER BULUT, ESİN GÜRAL ARGAT, ZEHRA NEŞE KAVAK

ZEHRA NEŞE, MEHMET KAVAK

NİLÜFER BULUT, ESİN GÜRAL ARGAT, ZEHRA NEŞE KAVAK

ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda izledi. Kavak'a tribünde oğlu Mehmet Kavak'ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.

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ABD'de maç heyecanı...

TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda izledi. Kavak’a tribünde oğlu Mehmet Kavak’ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.
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