TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda izledi. Kavak'a tribünde oğlu Mehmet Kavak'ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.
Giriş: 27 Haziran 2026 Cumartesi
ZEHRA NEŞE, MEHMET KAVAK
LÜTFÜ KIRDAR, HAMDİ ULUKAYA, ZEHRA NEŞE KAVAK
NİLÜFER BULUT, ESİN GÜRAL ARGAT, ZEHRA NEŞE KAVAK
ZEHRA NEŞE, MEHMET KAVAK
NİLÜFER BULUT, ESİN GÜRAL ARGAT, ZEHRA NEŞE KAVAK
ABD'de maç heyecanı...
TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak, ABD - Türkiye hazırlık maçını Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda izledi. Kavak'a tribünde oğlu Mehmet Kavak'ın yanı sıra Nilüfer Bulut, Lütfi Kırdar ve Hamdi Ulukaya gibi iş dünyasının seçkin isimleri eşlik etti.
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