ABD'de maç heyecanı...

Alışveriş turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, şıklıkları ve enerjileriyle AVM'de göz kamaştırdı. Begüm Şen yakın arkadaşı Sinem Ayan ile keyifli bir alışveriş turuna çıkarken; Ece Nayman ise annesi Fulya Nayman ve sevimli dostuyla baş başa günün keyfini çıkardı.