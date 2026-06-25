Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.
Giriş: 25 Haziran 2026 Perşembe
SUZAN SABANCI, CEYHUN TEMÜROĞLU
AHU ANTMEN, GÜLER SABANCI, SUZAN SABANCI
GÜLER SABANCI
SEVİL SABANCI
ÇİĞDEM SİMAVİ, MERVE GÜRSEL
MELİSA SABANCI TAPAN
NEZİH-BERRAK BARUT
TANSA MERMERCİ
ESRA CİVELEK
DİLEK HANİF
'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...
Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.
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