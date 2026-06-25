'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.

Giriş: 25 Haziran 2026 Perşembe

SUZAN SABANCI, CEYHUN TEMÜROĞLU

AHU ANTMEN, GÜLER SABANCI, SUZAN SABANCI

GÜLER SABANCI

SEVİL SABANCI

ÇİĞDEM SİMAVİ, MERVE GÜRSEL

MELİSA SABANCI TAPAN 

NEZİH-BERRAK BARUT

TANSA MERMERCİ

ESRA CİVELEK

DİLEK HANİF  

'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.

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'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

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