Elif Dürüst, yakın dostu Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan'la duygusal anlarını "Bu nasıl bir pırlanta" notuyla paylaştı.
Giriş: 24 Haziran 2026 Çarşamba
ELİF DÜRÜST, RENÇ UZAN
ALARA KOÇİBEY, RENÇ UZANALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
"Bu nasıl bir pırlanta"
Elif Dürüst, yakın dostu Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan'la duygusal anlarını "Bu nasıl bir pırlanta" notuyla paylaştı.
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