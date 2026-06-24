Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi'nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 24 Haziran 2026 Çarşamba

CEM HAKKO

CAN, JEFF, CEM HAKKO

CEM HAKKO

CAN HAKKO

JAKLİN GÜNER

CEM HAKKO

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi'nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.

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