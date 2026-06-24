Genç tasarımcılara özel defile...

CEM HAKKO
CAN, JEFF, CEM HAKKO
CAN HAKKO
JAKLİN GÜNER
GENEL
Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi'nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
Arzu Sabancı
Aslışah Alkoçlar Demirağ
Alara Koçibey
Sicilya'da gösterişli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Roma'da balayına devam ediyor.
Elif Dürüst, yakın dostu Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan'la duygusal anlarını "Bu nasıl bir pırlanta" notuyla paylaştı.
Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi’nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çiftinin oğulları Cevdet Çetindoğan sevgilisi Su Zileli ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Havuz kenarında beyaz dantel detaylı kombinleri ve neşeli tavırlarıyla objektif karşısına geçen Yasemin Ergene, fit görünümü ve zarafetiyle bu yaza da damga vuracağını kanıtladı.
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