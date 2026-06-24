Sicilya'da gösterişli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Roma'da balayına devam ediyor.
Giriş: 24 Haziran 2026 Çarşamba
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
DUA LIPA-CALLUM TURNER
Roma'da balayı
Sicilya'da gösterişli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Roma'da balayına devam ediyor.
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