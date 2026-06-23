Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek'te spor yaparak çıkardı.
Giriş: 23 Haziran 2026 Salı
TURGUT ÖZAL, MELİSA SABANCI TAPAN
TURGUT ÖZAL, MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
Bebek'te form tuttular...
Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek'te spor yaparak çıkardı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.