Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek'te spor yaparak çıkardı.

Giriş: 23 Haziran 2026 Salı

TURGUT ÖZAL, MELİSA SABANCI TAPAN 

TURGUT ÖZAL, MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek'te spor yaparak çıkardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Aslışah Alkoçlar Demirağ
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Havuz şıklığı...

Havuz kenarında beyaz dantel detaylı kombinleri ve neşeli tavırlarıyla objektif karşısına geçen Yasemin Ergene, fit görünümü ve zarafetiyle bu yaza da damga vuracağını kanıtladı.
Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek’te spor yaparak çıkardı.
Scorpions, İstanbul'da...

Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi.
Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.