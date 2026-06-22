İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.
Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi
TURAN, ADİL MUTLU, KAAN BARAL
YÜKSEL MERMER
ZERRİN-ÖETİN MALAZ
AZADE-UĞUR BALKANER
TURAN-AYŞE MUTLU, TUĞÇE EYİLİK, HASAN VARDAR
ALİ-AYLİN YENER
ARDEN, SEVEN BIÇAKCI
PAŞA ÇAVUŞOĞLU, TUĞÇE EYİLİK
Otomobil tutkunları davette...
İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.
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