"The Last Empress" koleksiyonu, Büyükada'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi
ZEYNEP MUTLU
ETEL BALER
EKREM VARDAR-TUĞÇE EYİLİK VARDAR
FÜSUN KURAN
ARZU KUNT
TUBA ERGİN
GENEL
GENEL
GENEL
Büyükada’da özel defile...
"The Last Empress" koleksiyonu, Büyükada'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
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