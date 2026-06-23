Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi.
Giriş: 23 Haziran 2026 Salı
SCORPIONS
SCORPIONS
SCORPIONS
SCORPIONS
SCORPIONS
SCORPIONS
Scorpions, İstanbul'da...
Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi.
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