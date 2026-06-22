Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar.
Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA, ZEYNEP ÇARMIKLI, CAN-AHU HAS
CAN-AHU HAS, CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA, OSMAN ÇARMIKLI, CAN HAS
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
GENEL
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
İtalya'da yaz neşesi...
Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar.
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