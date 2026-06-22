Kardashian'nın yeni tarzı

‘Ruhun Fısıltısı’ raflarda...

Sanata, felsefeye ve edebiyata olan tutkusuyla tanınan ismi Melda Kamhi Kosif, okuyucularını derin bir içsel yolculuğa davet ettiği üçüncü kitabı ‘Ruhun Fısıltısı’ ile yeniden edebiyat dünyasında ses getiriyor.