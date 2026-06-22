Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.
Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
Kardashian'nın yeni tarzı
Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.