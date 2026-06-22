Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.

Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

KIM KARDASHIAN 

Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Aslışah Alkoçlar Demirağ
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.

‘Ruhun Fısıltısı’ raflarda...

Sanata, felsefeye ve edebiyata olan tutkusuyla tanınan ismi Melda Kamhi Kosif, okuyucularını derin bir içsel yolculuğa davet ettiği üçüncü kitabı ‘Ruhun Fısıltısı’ ile yeniden edebiyat dünyasında ses getiriyor.
Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.
İtalya'da yaz neşesi...

Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.