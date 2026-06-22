Dubai'de 'Babalar Günü' kutlaması...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla kutladı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Demirağ, paylaşımlarında babası Ender Alkoçlar başta olmak üzere ailedeki tüm babalara yer verdi.
Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla kutladı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Demirağ, paylaşımlarında babası Ender Alkoçlar başta olmak üzere ailedeki tüm babalara yer verdi.
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