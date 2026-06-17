Emine Boyner'in doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisini, Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı gibi sanatsever isimler ziyaret etti.
Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba
EMİNE BOYNER
GÜLER SABANCI
ZEYNEP ÇARMIKLI
GENEL
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sanat tutkunlarından sergi ziyareti
Emine Boyner'in doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisini, Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı gibi sanatsever isimler ziyaret etti.
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