Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Giriş: 16 Haziran 2026 Salı
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
Aşk dolu piknik...
Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
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