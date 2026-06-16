Aşk dolu piknik...

Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Giriş: 16 Haziran 2026 Salı

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

Aşk dolu piknik...

Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Aslışah Alkoçlar Demirağ
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Aşk dolu piknik...

Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Boyner Vakfı’ndan anlamlı proje...

Boyner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner öncülüğünde başlayan "Zamanında Yanında" projesiyle, 10 ilde binlerce aile ve çocuğa ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi ve çocuk koruma konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunulacak.
Sabancı'dan yapay zekâ hamlesi...

İş insanı Melisa Sabancı Tapan, yapay zekâ çağında insani değerleri koruma felsefesiyle hayata geçirdiği yeni projesi AI.SU’yu duyurdu.
Hoş geldin 'Leo Aras'

Mariam ve Aslan Kemal Gülman çiftinin bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Feryal Gülman, ilk kez büyükanne olmanın heyecanını yaşadı.
David Beckham ve Tom Cruise tribünde yan yana

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.