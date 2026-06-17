Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan ve Dilek Türker, bir doğum günü yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba
BERRİN YOLERİ, MERİH TURAN, EMİNE ÖZİLHAN
EMİNE ÖZİLHAN, BERRİN YOLERİ
GENEL
GENEL
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
Yakın dostlar bir arada...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan ve Dilek Türker, bir doğum günü yemeğinde bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.