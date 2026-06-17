Yakın dostlar bir arada...

Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.