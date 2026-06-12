21 yıllık eşi Can Ekşioğlu'ndan 2025 yılında boşanan Tansa Mermerci'ye eski eşinden tam destek! Can Ekşioğlu, Tansa Mermerci'nin 15. yıl partisine katıldı
Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma
CAN EKŞİOĞLU, TANSA MERMERCİ
TANSA MERMERCİ
FÜSUN ECZACIBAŞI
ENDER MERMERCİ VE TORUNLARI
Eski eşten tam destek
21 yıllık eşi Can Ekşioğlu'ndan 2025 yılında boşanan Tansa Mermerci'ye eski eşinden tam destek! Can Ekşioğlu, Tansa Mermerci'nin 15. yıl partisine katıldı
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