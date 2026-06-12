Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın adını verdiği 'Queen Yaz' adlı süper yat suya indirildi.
Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma
YAZ, AZİZ YILDIRIM
YAZ, AZİZ YILDIRIM
YAZ, AZİZ YILDIRIM
YAZ, AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ
AZİZ YILDIRIM
AZİZ YILDIRIM
AZİZ YILDIRIM
AZİZ YILDIRIM
GENEL
Yıldırım'ın süper 'Yaz'ı'
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın adını verdiği 'Queen Yaz' adlı süper yat suya indirildi.
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