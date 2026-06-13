İş ve tarih dolu Doğu turu...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bölgedeki iş temaslarını gerçekleştirmek üzere çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahatini keyifli bir kültür turuna dönüştürdü.

Giriş: 13 Haziran 2026 Cumartesi

HEDİYE GÜRAL GÜR

GÜLSÜM, HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

SEMA GÜRAL SÜRMELİ, NAFİ GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

İş ve tarih dolu Doğu turu...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bölgedeki iş temaslarını gerçekleştirmek üzere çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahatini keyifli bir kültür turuna dönüştürdü.

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İş ve tarih dolu Doğu turu...

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bölgedeki iş temaslarını gerçekleştirmek üzere çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahatini keyifli bir kültür turuna dönüştürdü.
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