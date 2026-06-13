İş ve tarih dolu Doğu turu...

Dünya Kupası’nda yıldızlar geçidi...

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika'daki açılış töreninde, resmi Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'nin yaratıcısı Shakira, hem stadyumu hem de ekran başındaki futbol tutkunlarını coşturdu. Görkemli açılışın sürpriz isimleri ise İtalyan tenor Andrea Bocelli ve Meksikalı oyuncu Salma Hayek oldu.