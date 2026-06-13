NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bölgedeki iş temaslarını gerçekleştirmek üzere çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahatini keyifli bir kültür turuna dönüştürdü.
Giriş: 13 Haziran 2026 Cumartesi
HEDİYE GÜRAL GÜR
GÜLSÜM, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
SEMA GÜRAL SÜRMELİ, NAFİ GÜRAL, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
İş ve tarih dolu Doğu turu...
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bölgedeki iş temaslarını gerçekleştirmek üzere çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahatini keyifli bir kültür turuna dönüştürdü.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.