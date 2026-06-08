Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, dostlarıyla Tarabya'daki bir balıkçıda bir araya geldi.
Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, PELİN ULUKSAR
Dostlarıyla yemek yediler...
Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, dostlarıyla Tarabya'daki bir balıkçıda bir araya geldi.
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