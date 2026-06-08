Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, görkemli defilesinin ardından Avrupa'nın aristokrat isimlerini akşam yemeğinde ağırladı.
Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi
MELİSA VON FABERCASTELL, ATIL KUTOĞLU, PRENSES MAHKAMEH ZU SCHAUMBURG, AVUSTURYA ARŞİDÜŞESİ CAMİLLA VON HABSBURG-LOTRİNGEN
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
Kutoğlu, defilesini dostlarıyla kutladı
Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, görkemli defilesinin ardından Avrupa'nın aristokrat isimlerini akşam yemeğinde ağırladı.
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