Kutoğlu, defilesini dostlarıyla kutladı

Dünyanın kadın liderleri İstanbul'da buluştu

Ekonomi ve iş dünyasının kalbi, bu yıl İstanbul’da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) ile attı. Doğu ile Batı arasında köprü olan tarihi kent, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce başarılı kadını ağırlayarak bu kez "kadınlar arasında bir köprü" vazifesi gördü.