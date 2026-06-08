Ekonomi ve iş dünyasının kalbi, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) ile attı. Doğu ile Batı arasında köprü olan tarihi kent, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce başarılı kadını ağırlayarak bu kez "kadınlar arasında bir köprü" vazifesi gördü.
Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi
EMİNE KAMIŞLI, GAMZE CİZRELİ, EMİNE ERDEM
KEZBAN HATEMİ, GAMZE CİZRELİ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ
GAMZE CİZRELİ
GENEL
GENEL
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
Dünyanın kadın liderleri İstanbul'da buluştu
Ekonomi ve iş dünyasının kalbi, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) ile attı. Doğu ile Batı arasında köprü olan tarihi kent, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce başarılı kadını ağırlayarak bu kez "kadınlar arasında bir köprü" vazifesi gördü.
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