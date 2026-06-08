"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı. Dedesi adına verilen anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim alan Melisa Sabancı Tapan, sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.
DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı. Dedesi adına verilen anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim alan Melisa Sabancı Tapan, sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.
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