"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı. Dedesi adına verilen anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim alan Melisa Sabancı Tapan, sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi

MELİSA SABANCI TAPAN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

DEİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL OLPAK, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, MELİSA SABANCI TAPAN, NİHAT ZEYBEKCİ

GENEL

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı. Dedesi adına verilen anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim alan Melisa Sabancı Tapan, sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

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"Ustalara Saygı" gecesinde Sakıp Sabancı’ya vefa...

DEİK Olağan Mali Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde, Türk iş dünyasının unutulmaz lideri merhum Sakıp Sabancı onurlandırıldı. Dedesi adına verilen anlamlı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim alan Melisa Sabancı Tapan, sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

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