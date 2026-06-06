Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Derin Mermerci, aile bağlarını tazeledi. Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Murat Aslan ve New York'ta yaşayan ablası Yosun Reza ile keyifli bir öğle yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 06 Haziran 2026 Cumartesi
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ,YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Öğle yemeği keyfi...
Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Derin Mermerci, aile bağlarını tazeledi. Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Murat Aslan ve New York'ta yaşayan ablası Yosun Reza ile keyifli bir öğle yemeğinde bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.