Öğle yemeği keyfi... Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Derin Mermerci, aile bağlarını tazeledi. Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Murat Aslan ve New York'ta yaşayan ablası Yosun Reza ile keyifli bir öğle yemeğinde bir araya geldi.