Modanın önde gelen isimlerinden Yasemin Ergene, yakın dostu ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle kutladı.
Giriş: 06 Haziran 2026 Cumartesi
YASEMİN ERGENE, KEREM BÜRSİN
YASEMİN ERGENE, KEREM BÜRSİN
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Doğum günü kutlaması...
Modanın önde gelen isimlerinden Yasemin Ergene, yakın dostu ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle kutladı.
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