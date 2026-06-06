Doğum günü kutlaması...

Modanın önde gelen isimlerinden Yasemin Ergene, yakın dostu ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle kutladı.

Giriş: 06 Haziran 2026 Cumartesi

YASEMİN ERGENE, KEREM BÜRSİN

YASEMİN ERGENE, KEREM BÜRSİN

YASEMİN ERGENE

YASEMİN ERGENE

YASEMİN ERGENE

YASEMİN ERGENE

Doğum günü kutlaması...

Modanın önde gelen isimlerinden Yasemin Ergene, yakın dostu ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı samimi karelerle kutladı.

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