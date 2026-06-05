İş ve cemiyeti buluşturan davet...

VUSLAT DOĞAN, BEATRICE DE CLERMONT TONNERE
VUSLAT DOĞAN, BEATRICE DE CLERMONT TONNERE
ÇİĞDEM SİMAVİ
GÜLER SABANCI
CAVİT ÇAĞLAR
HÜSAMETTİN ÖZKAN
MEHMET CAVİT KAVAK
OYA-BÜLENT ECZACIBAŞI
TUNCAY ÖZİLHAN
NEZİH-BERRAK BARUT
BANU-HAKAN ÇARMIKLI
DALİA GARİH
FÜSUN-FARUK ECZACIBAŞI
RIFAT ELHADEF
ROKSİ-İZZET GARİH
ALEV-HALİS KOMİLİ
LEYLA ALATON
ALİ MERZECİ, SERRA TOKAR
RAFFİ PORTAKAL
YASEMİN ALOĞLU, AYŞEGÜL DİNÇKÖK
TODORİ KALAMARİS, BARTHOL OMEOS
BORA-HEDİYE GÜRAL GÜR
RABİA-ALİ GÜRELİ
JALE ÖZTARHAN, MONİK İPEKEL
ASLI PEHLİVANLI
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