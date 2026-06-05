Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

Koç Ailesi, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servisleri; Topluluğun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı.
Koç Ailesi, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servisleri; Topluluğun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı.
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