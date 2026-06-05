Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

Koç Ailesi, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servisleri; Topluluğun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı.

Giriş: 05 Haziran 2026 Cuma

RAHMİ KOÇ, ÖMER KOÇ, ALİ KOÇ, CAROLİNE KOÇ, AYLİN KOÇ, KERİM RAHMİ KOÇ, İPEK KIRAÇ

RAHMİ KOÇ, SEMAHAT ARSEL, ÖMER KOÇ, ALİ KOÇ, CAROLİNE KOÇ, AYLİN KOÇ, KERİM RAHMİ KOÇ, İPEK KIRAÇ

ÖMER KOÇ 

ÖMER KOÇ 

GENEL

GENEL

Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

Koç Ailesi, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servisleri; Topluluğun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı.

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Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

Koç Ailesi, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servisleri; Topluluğun 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı.

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