Boğaz’da okuyucularıyla buluştu

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri kitap tanıtım gecesinde bir araya geldi.

Giriş: 30 Nisan 2026 Perşembe

YAŞAR AKTÜRK

BORA-ASLI PEHLİVANLAR, YAŞAR AKTÜRK, ASLI, BORAN, YAŞAR ATA PEHLİVANLAR

ASLI PEHLİVANLAR

RIFAT ELHADEF 

ADNAN-SÜHA CAN ŞEN 

EDA KOSİF

HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ 

BANU AKSOY

MUSTAFA, CAVİT ÇAĞLAR 

NURAN-CEVDET ERÇİL 

TUBA-NURİ, ELA, SEVİL DEVELİ 

NAZLI, NİLGÜN KEÇİLİ, NİLGÜN ASLI ASLAN 

SİNAN ENGİN, DURSUN GÜNDOĞDU

SELİM KOSİF, NURİ ÖZTAŞKIN 

OSMAN, SELİN, FATİH ÖZTÜRK 

MERAL KOSİF, FİGEN KIRAL, ESRA ÖZTÜRK

ZEYNEP GERMEN

Boğaz’da okuyucularıyla buluştu

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri kitap tanıtım gecesinde bir araya geldi.

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