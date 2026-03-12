Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açan zanlıya, 'cinayete teşebbüs' dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi.
Giriş: 12 Mart 2026 Perşembe
Cinayete teşebbüsle suçlandı
