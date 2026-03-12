Tarım sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan TİM Tarım Kurulu, bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
Giriş: 12 Mart 2026 Perşembe
MELİSA MUTLU
GENEL
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU
Tarımın ihracat rotası çizildi
Tarım sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan TİM Tarım Kurulu, bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.