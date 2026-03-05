Boyner Grup, 8 Mart'ta "Kadınlar Günü Neden Var?" sorusunu sorarak zihinleri sorgulatan bir farkındalık kampanyası başlattı. Ümit Boyner, tam eşitlik sağlanana kadar vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe
Kadınlar için sahnede...
