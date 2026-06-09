Koç Topluluğu’nun 100. yılına anlamlı sergi

Vehbi Koç Ticaret Evi'nin doğuşunu ve Cumhuriyet'in ekonomik dönüşüm yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı sergi, Koç Ailesi ve üst düzey yöneticilerin özel ziyaretinin ardından VEKAM'da kapılarını açtı.
Vehbi Koç Ticaret Evi'nin doğuşunu ve Cumhuriyet'in ekonomik dönüşüm yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı sergi, Koç Ailesi ve üst düzey yöneticilerin özel ziyaretinin ardından VEKAM'da kapılarını açtı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.