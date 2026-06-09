İki Michelin yıldızlı Şef Diego Guerrero'nun gastronomik vizyonu, bu yaz Boğaz kıyısına taşınıyor. Sezonun en iddialı lezzet iş birliği, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı bir davetle tanıtıldı.
Giriş: 09 Haziran 2026 Salı
İPEK VAROL, NEDİM-GAMZE KEÇELİ
SİNAN-MELDA KOSİF
SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI
DIEGO GUERRERO, JONATHAN CROOK
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
GENEL
Boğaz’ın kıyısında özel davet...
İki Michelin yıldızlı Şef Diego Guerrero'nun gastronomik vizyonu, bu yaz Boğaz kıyısına taşınıyor. Sezonun en iddialı lezzet iş birliği, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı bir davetle tanıtıldı.
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