Boyner ikizlerinin "Sarı" selfiesi...

Tasarımlarıyla moda dünyasında fark yaratan Ayşe Boyner, markasının yeni sezon heyecanını ayna karşısında ikizi Elif Boyner ile paylaştı.

Giriş: 09 Haziran 2026 Salı

AYŞE, ELİF BOYNER

AYŞE, ELİF BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner ikizlerinin "Sarı" selfiesi...

Tasarımlarıyla moda dünyasında fark yaratan Ayşe Boyner, markasının yeni sezon heyecanını ayna karşısında ikizi Elif Boyner ile paylaştı.

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