Tasarımlarıyla moda dünyasında fark yaratan Ayşe Boyner, markasının yeni sezon heyecanını ayna karşısında ikizi Elif Boyner ile paylaştı.
Giriş: 09 Haziran 2026 Salı
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner ikizlerinin "Sarı" selfiesi...
Tasarımlarıyla moda dünyasında fark yaratan Ayşe Boyner, markasının yeni sezon heyecanını ayna karşısında ikizi Elif Boyner ile paylaştı.
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