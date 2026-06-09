Yunanistan'ın en başarılı ve en sevilen sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Giriş: 09 Haziran 2026 Salı
NATASA THEODORİDOU, SERDAR BİLGİLİ
CEVDET, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
LEYLA ALATON
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, LEYLA ALATON
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, LEYLA ALATON
NATASA THEODORİDOU
NATASA THEODORİDOU
GENEL
Habiye'de unutulmaz konser...
Yunanistan'ın en başarılı ve en sevilen sanatçıları arasında yer alan Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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