Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Siirt'e gitti.
Giriş: 03 Mart 2026 Salı
ELİF BOYNER, SABAHATTİN GENÇ
ELİF BOYNER, SABAHATTİN GENÇ
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner üreticilerin yanında...
Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Siirt'e gitti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.