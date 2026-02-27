Sosyal medyada "hijyen" ve "nezaket" tartışmaları başlatan Benny Blanco'ya hayranları öfke kusarken eşi Selena Gomez, görüntülere rağmen eşine olan aşkının her gün daha da büyüdüğünü söyleyerek tartışmalara noktayı koydu.
Giriş: 27 Şubat 2026 Cuma
BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Gomez'den açıklama...
Sosyal medyada "hijyen" ve "nezaket" tartışmaları başlatan Benny Blanco'ya hayranları öfke kusarken eşi Selena Gomez, görüntülere rağmen eşine olan aşkının her gün daha da büyüdüğünü söyleyerek tartışmalara noktayı koydu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.