Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Klinik Psikolog Pınar Sabancı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kült eseri üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş: 27 Şubat 2026 Cuma
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı: "Okuduğum en etkileyici aşk hikayesi"
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Klinik Psikolog Pınar Sabancı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kült eseri üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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