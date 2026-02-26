İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte sanatçı Nilbar Güreş'in sergisini ziyaret etti.
Giriş: 26 Şubat 2026 Perşembe
ARZU SABANCI, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA, BESTE YURTTAŞ, SİBEL KERİMOĞLU
BERRİN ZORLU
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
BERRİN ZORLU
Epos 7 Derneği'nin sanat turu...
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte sanatçı Nilbar Güreş'in sergisini ziyaret etti.
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