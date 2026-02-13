Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer'in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" sergisi açıldı.

Giriş: 13 Şubat 2026 Cuma

FERUZ-NURTEN ERTÜRER

ÜMİT ÖZTÜRK

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

HÜLYA KALYONCU 

GÜLSÜM, GÜLDEN GÜRAL

HANDE SEZER

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ

ŞULE ARGÜDER

SİNAN ÖNCEL 

GENEL

GENEL

Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer'in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" sergisi açıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi açıldı.
Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...

İstanbul’da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

"Film Gibi Hayatlar"

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Şimşek'ten 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörünün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.