Şimşek'ten 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...
Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, "EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman" başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Giriş: 12 Şubat 2026 Perşembe
SERDAR KARAKUŞ, HAKAN HASTAOĞLU, İBRAHİM PAŞALI, GÜNTAY ŞİMŞEK, ŞEREF SAFA, ERKAN ATAMAN, SEMİH KAYA
