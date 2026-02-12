Şimşek'ten 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, "EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman" başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 12 Şubat 2026 Perşembe

SERDAR KARAKUŞ, HAKAN HASTAOĞLU, İBRAHİM PAŞALI, GÜNTAY ŞİMŞEK, ŞEREF SAFA, ERKAN ATAMAN, SEMİH KAYA

