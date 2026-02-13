İstanbul'da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.
Giriş: 13 Şubat 2026 Cuma
RAFFİ PORTAKAL
ÖZLEM GÜSAR
SARP EVLİYAGİL
MURAT PİLEVNELİ
ASLI PAMİR
Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...
