Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.

Giriş: 09 Şubat 2026 Pazartesi

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

GENEL

GENEL

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
25 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas boşandı.
Ablasıyla poz verdi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte poz verdi.
Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.
'Şen' patron...

Suzan Şen, ortak olduğu tırnak bakım ve güzellik merkezinin Etiler’de açılışını yaptı.
Machler, 67’nci yaşını kutladı

Bettina Machler, yeni yaşını kızı Pia Hakko Yeşil, torunu Lily June ve kardeşi Urs Machler ile birlikte karşıladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.