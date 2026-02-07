Bettina Machler, yeni yaşını kızı Pia Hakko Yeşil, torunu Lily June ve kardeşi Urs Machler ile birlikte karşıladı.
Giriş: 07 Şubat 2026 Cumartesi
Machler, 67’nci yaşını kutladı
