Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 30 Ocak 2026 Cuma
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Mucize büyüyor...
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.