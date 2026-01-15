"Yüreğin Nuru" sergisi...

İpek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren "Yüreğin Nuru Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVVELİ HEYET BAŞKAN DANIŞMANI VE KADUM DİREKTÖRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU

ELVAN TINAR, MARTURA ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA BEKİŞOĞLU, KADUM DİREKTÖRÜ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU, CANAN  KIRBAÇ, TUĞBA KOÇ SARIÇAM, BAŞAK YAZGAN 

İBRAHİM USLU SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ FAHAD BİN ASSAAD BİN ABUALNASR, KADUM DİREKTÖRÜ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU, SUUDİ ARABİSTAN SEFİRESİ RANA ABDULLAH BAHAMDAN

 

KADUM DİREKTÖRÜ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU, ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN

T.C DIŞ İŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ MEHMET KEMAL BOZAY

KOÇ HOLDİNG ANKARA TEMSİLCİSİ ALİ UTKU ATALAY, KADUM DİREKTÖRÜ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN 

KADUM DİREKTÖRÜ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU, ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN

