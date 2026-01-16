İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konuğu sanatçı Ekin Bernay oldu.
Giriş: 16 Ocak 2026 Cuma
Sanatın Ruhu'nda Bernay'ı ağırladı
