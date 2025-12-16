Yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber omuz hizasında kestirdiği saçlarıyla hayranlarını şaşırttı.

Giriş: 16 Aralık 2025 Salı

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
New York metrosunda defile...

Matthieu Blazy’nin dünyaca ünlü marka için hazırladığı Métiers d’Art koleksiyonu New York metrosunundaki defileyle tanıtıldı.
Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.
Eczacıbaşı, Laodikeia Antik Kenti’nde...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, DESİAD Yönetim Kurulu ve Etkinlik Komitesi üyeleriyle birlikte Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti.
Yakın dostlar yemeğe çıktı

Şebnem-Celal Çapa çifti yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yedi.

