Marakeş'i gezdiler...

Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri bir araya gelerek Marakeş'i gezdi.

Giriş: 02 Aralık 2025 Salı

Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri bir araya gelerek Marakeş'i gezdi.

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Mücevher tutkunlarına yeni koleksiyon...

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Sanatseverlere özel davet...

Sanatseverler ve koleksiyonerler, sekiz genç sanatçının eserlerinin sergilendiği davette bir araya geldiler.
Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

Gotham Ödülleri gecesinde hem ödüller hem de kırmızı halı tarzları dikkat çekti.

70'inci yaşını dostlarıyla kutladı...

Sanat tutkunu Ayşegül Dinçkök, 70'inci yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.

Eczacıbaşı'ndan özel açılış

İş insanı Bülent Eczacıbaşı, fotoğraf kültürünü ve Türkiye’nin görsel hafızasını geleceğe taşıyacak Fotoğraf Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

