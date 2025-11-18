Yaklaşık bir ay önce anne olan Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rafael Rumi ile birlikte ilk kez obkektiflere yansıdı.
Giriş: 18 Kasım 2025 Salı
AYŞE BOYNER-METİN, RAFAEL RUMİ ANTER
Rafael bebek Boğaz'da...
